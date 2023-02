Amalia tijdens Cariben-reis soms jaloers op ouders

Prinses Amalia heeft met enige jaloezie naar haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima gekeken tijdens hun gezamenlijke Cariben-reis. Zij wisten namelijk altijd precies hoe ze moesten reageren en wat er aan de hand was, zei de troonopvolgster tijdens het persgesprek aan het slot van de reis.

“Ik heb ontzettend genoten van alle programma’s, maar u moet ook van mij begrijpen dat het zo’n druk programma was en dat het voor mij allemaal eerste indrukken waren”, zei Amalia in een reactie op een vraag dat niet altijd te zien was of ze het wel naar haar zin had. “Ik heb jaloers naar mijn ouders gekeken die hier rondliepen en meteen iedereen begroetten en meteen wisten wat er aan de hand was. Voor mij was het eigenlijk zo veel”, aldus de prinses. “Ik moest het zelf ook nog op een rijtje zetten. “

Amalia kon echter verzekeren dat ze “ontzettend genoten” had. “En ik ben ook ontzettend dankbaar.”