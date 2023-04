Amalia voelt zich ‘super’ op Koningsdag in Rotterdam

Prinses Amalia voelt zich “echt super” op Koningsdag. Dat zei de prinses donderdag in een interview tijdens de festiviteiten. “De zon straalt, de sfeer is goed, dus met mij gaat het moment echt super”, aldus Amalia.

Op de vraag hoe het is om weer onder de mensen te zijn, zei Amalia dat ze tijdens haar reis naar de Cariben ook onder de mensen was. “Iedereen staat hier met zo’n glimlach, ik kan eigenlijk niet vrolijker zijn.”

Afgelopen jaar begon Amalia aan haar studie in Amsterdam. Eigenlijk zou ze ook op kamers in de hoofdstad gaan, maar na afloop van een staatsbezoek aan Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat hun dochter bedreigd wordt. Amalia woont daarom niet in Amsterdam.