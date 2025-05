Amalia volgde Nationale Dodenherdenking vanuit Paleis op de Dam

Prinses Amalia heeft de Nationale Dodenherdenking op de Dam vanuit het Paleis op de Dam gevolgd. Op foto’s is te zien hoe de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het paleis in Amsterdam naar binnen ging.

Tijdens de herdenking zelf was de 21-jarige Amalia niet te zien. Haar ouders legden een krans bij het monument op de Dam, waarna het taptoesignaal werd geblazen en om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht werden genomen.

Eerder op de avond werd bekend dat Amalia’s oudoom Pieter van Vollenhoven niet aanwezig was bij de dodenherdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. De echtgenoot van prinses Margriet wilde zich richten op het bijwonen van het programma op Bevrijdingsdag in Wageningen maandag.