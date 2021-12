Amalia voor derde week op rij nummer 1 in Bestseller 60

Het boek Amalia van Claudia de Breij staat voor de derde week op rij op nummer 1 in de Bestseller 60.

Het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, dat maar liefst 92 weken in de lijst staat, stijgt van plaats drie naar een tweede plek. Ook het boek van Annejet van der Zijl, Fortuna’s kinderen, klimt op. Deze stond vorige week op een vijfde plek, maar neemt nu plaats achter het boek van Mackesy. Het boek Chansons! van Matthijs van Nieuwskerk en Rob Kemps is van een tweede plek verstoten en belandt op nummer vier in de lijst.

Deze week zijn vier nieuwe werken in de lijst terug te vinden, waaronder Max Verstappen van James Gray, die binnenkomt op plek 34. Maar ook Barbarossa van Jonathan Dimbleby, op plek 33. Verder is het boek Hack je brein van Leo Pot binnengekomen op de 47e plaats en komt De mislukte omhaal van Nico Dijkshoorn binnen op nummer 50.

Het boek dat het langst in de lijst staat is Omdenken van Berthold Gunster met 251 weken. De grootste stijger ten opzichte van vorige week is het boek van Eva Jinek, Droom groot. Het boek klimt van een 33e naar een zesde plaats. De sterkste daling is te zien bij het boek Het grote kook- en bakboek van de zoete zusjes, van Hanneke de Zoete. Die zakt met 34 plekken naar een 55e plaats.