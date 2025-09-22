Amalia voor het eerst mee als ’tassendrager’ bij VN-werk

Koningin Máxima en prinses Amalia bezoeken maandag de InterAmerican Development Bank in Washington. Máxima spreekt daar met de raad van bestuur van de bank over het bevorderen van de financiële gezondheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Prinses Amalia vergezelt haar moeder voor het eerst als om mee te kijken bij haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties.

Op dinsdag bezoeken Máxima en Amalia New York waar ze onder meer de opening van de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. De koningin en prinses blijven daar tot en met donderdag. Dan biedt koningin Máxima haar eerste jaarverslag in haar functie aan secretaris-generaal António Guterres aan.

Máxima vertelde in 2022 tijdens een VN-reis naar Senegal en Ivoorkust al eens dat Amalia geïnteresseerd is in haar VN-werk en dat Amalia graag een keer als “tassendrager” mee zou willen. De prinses heeft geen actieve rol in de gesprekken.