Amalia zegt nog veel te moeten leren over politiek

Prinses Amalia zegt dat het slim is dat ze zich, in tegenstelling tot haar vader, nog niet zo met de politiek bezig moet houden. Dat zei de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens het persgesprek na afloop van de fotosessie op Paleis Huis ten Bosch.

“Het is heel slim dat ik het zelf niet doe, want ik moet nog heel veel leren om daarin mee te kunnen doen”, zei de 21-jarige Amalia op de vraag of ze er al naar uitkeek om zich met de landelijke politiek te bemoeien. “Ik kijk bewonderenswaardig toe hoe mijn vader dat doet.”

De prinses doet dat toekijken “wel met interesse”, zei de koning daarop lachend. “Ze leert goed”, vervolgde Willem-Alexander. “Ze is een goede leerling.”