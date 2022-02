Amateurfoto’s Britse royals volgende maand tentoongesteld

In Kensington Palace worden volgende maand foto’s die amateurfotografen maakten van het Britse koningshuis tentoongesteld. De beelden die werden gemaakt door fans maken deel uit van de expositie Life Through a Royal Lens, waarin ook foto’s van professionele fotografen te zien zijn.

Fans konden zelf hun beelden insturen die ze tijdens werkbezoeken hadden gemaakt. Foto’s van koningin Elizabeth en haar familie in privésfeer werden niet toegelaten.

Volgens de Daily Mail is er onder meer een foto te zien van Elizabeth en haar man prins Philip tijdens een paardenrace in 1980. “Mijn vriend en ik waren twee Amerikaanse tieners die in Londen studeerden. We waren aan het liften bij Bath en het koppel dat ons oppikte ging naar de paardenraces. Wij gingen uiteindelijk met hen mee. Het was 42 jaar geleden, maar het is nog steeds een van de mooiste dagen van mijn leven”, zegt amateurfotografe Elizabeth uit Los Angeles.

David Attenborough

Paul uit Leeds fotografeerde prins William in 2019 samen met tv-bioloog David Attenborough. “Het was geweldig om de legendarische Sir David te ontmoeten. Ik vertelde hem hoe ik was opgegroeid met zijn shows. Prins William zei lachend: ‘hij dacht dat niemand zou komen opdagen om hem te zien, hij had ongelijk.'”

Behalve de amateurbeelden zijn er ook foto’s van professionele fotografen te zien. Zo worden onder meer foto’s van shoots die royals voor tijdschriften deden tentoongesteld.