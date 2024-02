Amazon verwijdert neppe boeken over zieke koning Charles

Amazon heeft meerdere boeken verwijderd die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) waren geschreven over de ziekte van koning Charles. In de boeken stond valse informatie over de diagnose van Charles, die lijdt aan een vorm van kanker.

Een woordvoerder van Amazon laat aan Britse media weten dat de titels offline zijn gehaald omdat ze niet aan de richtlijnen voldeden. “Amazon evalueert voortdurend opkomende technologieën en wil de best mogelijke winkel-, lees- en uitgeefervaring voor auteurs en klanten. We hebben inhoudsrichtlijnen die bepalen welke boeken te koop kunnen worden aangeboden en we onderzoeken onmiddellijk elk boek wanneer er een probleem wordt gemeld.”

Buckingham Palace monitort de situatie, laat een woordvoerder weten. “Dergelijke titels die speculeren over de diagnose en behandeling van Zijne Majesteit zijn opdringerig, ongevoelig en staan vol onjuistheden. Ons juridisch team zal de kwestie nauwlettend in de gaten houden. We roepen alle individuen of organisaties, die de verkoop ervan faciliteren, op om ze onmiddellijk te verwijderen.”

Afgelopen maandag werd bekend dat de 75-jarige vorst kanker heeft. Zaterdag liet hij voor het eerst van zich horen en bedankte hij voor alle steunbetuigingen en zondag verscheen hij bij een kerkdienst in Sandringham.