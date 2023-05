Ambachtelijke telers leveren bloemen voor kroning

Ambachtelijke telers uit het hele Verenigd Koninkrijk leveren de bloemen voor de kroning van Charles. Van het eiland Skye tot de kust van Cornwall, en van de bergen van Snowdonia tot Tobermore in Noord-Ierland zijn meer dan 120 soorten bloemen gekweekt door meer dan tachtig leden van Flowers from the Farm, een organisatie die opkomt voor ambachtelijke telers van snijbloemen.

De seizoensgebonden bloemen komen van landbouwgrond, uit volkstuinen en speciale snijtuinen verspreid over de vier landen van het Verenigd Koninkrijk, meldt Buckingham Palace. De arrangementen “weerspiegelen de diepe genegenheid van hunne majesteiten voor de natuurlijke wereld en hun gedeelde passie voor tuinieren, en tonen het beste van het Britse platteland in de lente, geïnspireerd door de rijkdom van Westminster Abbey”. De bloemen worden op duurzame wijze geschikt, zonder gebruik van wegwerpplastic of steekschuim.

Overal in de Westminster Abbey komen versieringen. Speciaal bij het graf van de onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog in de kerk komen verse lentebloemen die symbool staan voor het herinneren, zoals vergeet-mij-nietjes. Sommige soorten zaten ook in het bruidsboeket van Camilla in 2005.

Na de kroning worden alle boeketten en andere versieringen gedoneerd aan Floral Angels, een door vrijwilligers gerunde liefdadigheidsinstelling die bloemen van evenementen hergebruikt in boeketten en arrangementen voor onder meer verzorgingshuizen, hospices en opvangcentra. Camilla is beschermvrouw van de organisatie.