Ambassadeur neemt contact met vluchteling op na verzoek Máxima

De Nederlandse ambassadeur in Griekenland, Susanna Terstal, gaat contact opnemen met het meisje dat koningin Máxima vroeg om een gesprek. Een 17-jarige meisje vroeg Máxima na afloop van een concert door vluchtelingenkinderen om een gesprek, zodat ze haar verhaal kon delen.

De koningin was duidelijk aangedaan door het verzoek en keek enigszins wanhopig naar haar man, koning Willem-Alexander. Die antwoordde dat daar helaas geen tijd voor was. De koningin klampte daarop Terstal aan en vertelde haar over de behoefte aan een gesprek. Na afloop heeft Terstal laten weten contact op te nemen met het meisje en uit te zoeken wat haar verhaal is. Ze zal dan terugrapporteren aan de koningin.

Het koningspaar bezocht een concert van Connect by Music, een initiatief dat getraumatiseerde vluchtelingen helpt bij hun integratie. De kinderen uit onder meer Afghanistan, Irak en Palestina speelden gitaar en zongen liedjes voor het koningspaar. Het concert was gemoedelijk, maar na afloop werden de kinderen verdrietig omdat ze graag hun verhaal wilden delen.

Aan het ANP deed een aantal kinderen na afloop hun verhaal. Ivan en haar zus zitten al vijf jaar in een vluchtelingenkamp. De kinderen zijn bang om teruggestuurd te worden naar hun geboorteland. “Het is alsof we schreeuwen en niemand ons hoort”.