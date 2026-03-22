Ambassadeur: Trump kan het goed vinden met koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens het verblijf van de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar op Paleis Huis ten Bosch “een goede band” met hem gekregen. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

“De president, de koning, de koningin en de first lady kunnen het goed met elkaar vinden. Het is nu onze beurt om wat terug te doen”, stelde Popolo op de vraag waarom Willem-Alexander en Máxima volgende maand tijdens hun bezoek aan de Verenigde Staten overnachten in het Witte Huis.

Deze week werd bekend dat het koningspaar Trump treft in het Witte Huis. Ze mogen niet alleen overnachten, maar dineren er ook. Willem-Alexander en Máxima brengen volgende maand een driedaags bezoek aan de VS. Ze gaan naast Washington ook naar Philadelphia en Miami.