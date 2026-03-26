Ambassadeur VS: schrappen bezoek Charles zou vergissing zijn

Het annuleren van een staatsbezoek van koning Charles aan de Verenigde Staten zou een “heel grote vergissing” zijn. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Warren Stephens, donderdag zonder een specifieke reden te geven op een conferentie in Londen, melden Britse media. Hij reageerde daarmee op aanhoudende oproepen om de reis te schrappen of uit te stellen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Stephens kon het bezoek, dat nog steeds niet officieel is aangekondigd, niet bevestigen, maar zei wel dat hij denkt dat koning Charles zal gaan. “En ik denk dat het een zeer betekenisvolle reis voor hem zal zijn.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn steeds minder mensen voorstander van het staatsbezoek. De reis is nog niet officieel bevestigd, maar naar verwachting bezoeken Charles en zijn vrouw koningin Camilla in april Washington en New York ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vorige week nog dat het bezoek gewoon doorging. Trump krijgt volgende maand ook bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.