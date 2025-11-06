Amerikaans Congres wil Andrew ondervragen in Epstein-onderzoek

Een comité van het Amerikaanse Congres dat onderzoek doet naar de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, heeft gevraagd of Andrew Mountbatten Windsor zich wil laten verhoren. Dat schrijft de Britse krant The Guardian donderdag. Op dezelfde dag is het verzoek ingediend bij de broer van koning Charles en is Andrew in het Verenigd Koninkrijk ook officieel van zijn prinsentitel ontdaan.

Andrews naam dook volgens het Congres op in documenten en vluchtgegevens van Epstein. Hij is ook door Virginia Giuffre, een van de onlangs overleden slachtoffers van Epstein, beschuldigd van seksueel misbruik. Het comité wil onderzoek doen naar de beschuldigingen van misbruik aan het adres van Andrew en hem vragen naar informatie over de praktijken van Epstein. De in 2019 overleden Amerikaanse zakenman en de Britse voormalige prins waren jarenlang vrienden. Volgens het comité kan Andrew daarom voor het onderzoek “waardevolle informatie” verschaffen, staat in de brief die naar hem is gestuurd.

In 2020 antwoordde Andrew volgens de Amerikaanse autoriteiten niet op een verzoek voor een interview over zijn banden met Epstein. Congreslid Robert Garcia zegt in een verklaring dat “rijke en machtige mannen al veel te lang aan gerechtigheid zijn ontsnapt. De voormalige prins Andrew heeft nu de kans om schoon schip te maken en gerechtigheid te bieden aan de overlevers.”

Een van de andere dertien Democraten die de brief aan Andrew ondertekende, Suhas Subramanyam, noemt het “van vitaal belang” dat de jongere broer van koning Charles meewerkt aan het onderzoek. “Als hij onschuldig is, dan kan hij zijn naam zuiveren. Zo niet, dan laat ons onderzoek dat zien en krijgen de slachtoffers eindelijk gerechtigheid. Dat de koninklijke familie Andrews titels afneemt, laat zien dat er meer te vertellen valt.”