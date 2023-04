Amsterdams café steunt Amalia met gevelversiering

Het Amsterdamse café De Blaffende Vis heeft voor Koningsdag opnieuw een geveldecoratie onthuld. Sinds woensdagmiddag siert de beeltenis van prinses Amalia de gevel van het café.

Naast het beeld van Amalia staat ook de tekst Laat me, naar de hit van Ramses Shaffy. Eigenaar Bob Brockhoff vertelt aan Het Parool dat de versiering bedoeld is als steun voor de prinses. Vorig jaar werd bekend dat Amalia niet in haar studiestad Amsterdam kon wonen vanwege bedreigingen. “Zij wil studeren in Amsterdam, maar dat wordt haar steeds lastig gemaakt. Amalia heeft net als iedereen recht op een leuk studentenleven in Amsterdam”, zegt Brockhoff tegen de krant.

Het Amsterdamse café versiert de gevel al jaren rond Koningsdag met een creatie van de Oranjes. Zo pronkten vorig jaar de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane boven het café.