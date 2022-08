Ahmed Marcouch prijst ‘sterke troonrede’ koning Marokko

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is onder de indruk van de troonrede die Mohammed VI, de koning van Marokko, zaterdag gaf. Tijdens de viering van de Dag van de Troon vroeg de koning aandacht voor vrouwen en meisjes.

Mohammed VI staat bekend om zijn inzet voor de maatschappelijke positie van vrouwen en meisjes in Marokko. “Gelukkig is het voor de vrouwen zo nadelige familierecht intussen aangepast, met het verbod te trouwen met meisjes onder de 18 jaar en het gebod bij echtscheidingen vrouwen gelijkwaardige posities te bieden”, schrijft Marcouch op Instagram.

De Arnhemse burgemeester, zelf van Marokkaanse afkomst, noemt het “bewonderenswaardig” dat de koning zich ook inzet voor de bestrijding van ongeletterdheid, scholing voor vrouwen en meisjes en hun positie binnen de Islam. “In de troonrede roept de koning de instituties indringend op met kracht het offensief voort te zetten om de positie van de vrouwen en meisje verder te verbeteren. Links en rechts geflankeerd door de kroonprins en zijn jongere broer waarschuwt hij dat dit voortdurend nodig blijft.”

Tot slot prijst Marcouch het feit dat de koning het vele kwaadspreken over buurland Algerije benoemt en afkeurt. “Sta niet toe dat met haat en afgunst wordt gesproken over onze geliefde buren. Zij zijn juist onze broeders, benadrukt de koning: laten wij ons hiernaar gedragen.”

Zaterdag was het voor het eerst sinds lange tijd dat Mohammed VI weer in het openbaar verscheen. Dat is vermoedelijk vanwege zijn gezondheid, zo melden Marokkaanse media. Zo werd het nationale feest ter gelegenheid van zijn kroning afgelast vanwege het nog steeds rondwarende coronavirus. Volgens media in onder meer Marokko en Spanje is niet het coronavirus, maar de zwakke gezondheid van de 59-jarige vorst de reden. De staatstelevisie heeft eerder deze maand beelden uitgezonden van de koning bij de viering van het Offerfeest. Sommige internetters twijfelen of de beelden van de viering van dit jaar zijn.