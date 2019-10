Japan gaat aan naar schatting 600.000 mensen amnestie verlenen ter gelegenheid van de inhuldiging van keizer Naruhito op 22 oktober. Wie precies voor strafvermindering of kwijtschelding in aanmerking komen, maakt de regering later deze maand bekend, aldus Japanse media die over de kwestie zijn ingelicht. Het gaat in elk geval om kleinere vergrijpen, bijvoorbeeld tegen de kieswet.

Het is gebruik om bij belangrijke gebeurtenissen die te maken hebben met het keizershuis een pardon af te kondigen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1993 bij het huwelijk van (toen nog) kroonprins Naruhito, al ging het toen om een kleine groep Japanners.

Na het overlijden van zijn grootvader keizer Hirohito in 1989 kregen maar liefst 10 miljoen mensen amnestie en nog eens 2,5 miljoen volgden een jaar later bij de inhuldiging van keizer Akihito. Dit keer zijn de aantallen dus veel kleiner.