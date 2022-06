Biden ontmoet Saudische kroonprins volgende maand in Djedda

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoet bij zijn bezoek aan Saudi-Arabië ook kroonprins Mohammed bin Salman. Het Witte Huis maakte dinsdag bekend dat Biden op 15 en 16 juli naar Djedda reist en dat een ontmoeting “te verwachten is”. Dat is een breuk met Bidens eerdere harde toon richting Saudi-Arabië.

Vooral de ontmoeting met de kroonprins, die in de praktijk het land bestuurt, is zeer controversieel in de Verenigde Staten. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de dood van de journalist Jamal Khashoggi. Als presidentskandidaat zei Biden nog Saudi-Arabië als een pariastaat te zien vanwege de moord op Khashoggi.

Maar nu heeft Biden Saudi-Arabië nodig. Door de Russische invasie in Oekraïne en de sancties die de Verenigde Staten daarna tegen Rusland hebben afgekondigd, is Biden op zoek naar andere energieleveranciers. Saudi-Arabië beschikt over grote gas- en olievoorraden en de Verenigde Staten hopen op een verhoging van de productie om de stijging van de energieprijzen tegen te gaan. Volgens een woordvoerder zal Biden zeker de energie- en voedselzekerheid bespreken, maar komt de moord op Khashoggi ook ter sprake. Biden wil het verder hebben over mensenrechten, de vrede in Jemen en de positie van Iran in de regio.

De Amerikaanse president vliegt direct door vanuit Israël, waar hij spreekt met de Israëlische en Palestijnse leiders. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse president direct van Israël naar een Arabische staat vliegt die Israël niet erkent. Hij zal in Djedda ook een top bezoeken met landen uit de Golfregio en Egypte, Irak en Jordanië.