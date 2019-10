Keizer Naruhito heeft dinsdag onder begeleiding van saluutschoten aangekondigd dat hij de Chrysantentroon heeft overgenomen van zijn vader, keizer-emeritus Akihito.

Naruhito maakte de troonswisseling wereldkundig in de zogenoemde Sokuirei-Seiden-no-gi-ceremonie in de grote Matsu-no-ma-zaal van het Keizerlijk Paleis in Tokio. Daarbij was ook premier Shinzo Abe aanwezig als vertegenwoordiger van de bevolking. Rond de immense Takimikura-troon hadden de overige leden van de keizerlijke familie zich opgesteld.

De buitenlandse gasten hadden een verrekijker nodig om de plechtigheid te volgen of waren in de meeste gevallen aangewezen op televisieschermen. Zij zaten namelijk in een ander gebouw en werden door een grote binnenplaats gescheiden van de Matsu-no-ma-zaal.

Honderden nieuwsgierigen

Eigenlijk hadden alleen de koninklijke genodigden zicht op de troon en de keizer. De president van Brazilië keek tegen een muur aan en moest zich behelpen met de monitor. De Japanse genodigden, onder wie de ouders van keizerin Masako, zaten aan weerskanten van de binnenplaats en zagen niets van de plechtigheid.

Omdat de geplande rijtoer is uitgesteld, kon het Japanse publiek alleen een glimp van de keizer opvangen door de stromende regen te trotseren. De toeschouwers stonden bij de ingang van het paleis, waar de keizer vroeg in de ochtend naar toe kwam. Naruhito woont daar namelijk nog niet omdat de residentie na het vertrek van zijn ouders wordt opgeknapt.

Bij de ingang van het paleis hadden zich na afloop van de plechtigheid enkele honderden nieuwsgierigen verzameld, die de langsrazende auto’s van de buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders toezwaaiden – van de Britse kroonprins Charles tot aan de president van Albanië.