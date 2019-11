Buppha Devi in bijzijn koninklijke familie gecremeerd

De vorige week overleden Cambodjaanse prinses Norodom Buppha Devi is maandag gecremeerd. Tijdens een grootse ceremonie voor de Botumvatey Pagode in Phnom Penh, waar de halfzus van koning Norodom Sihamoni de afgelopen dagen lag opgebaard, werd afscheid van haar genomen.

De crematie werd bijgewoond door koning Sihamoni, koningin-moeder Monineath en andere leden van het koninklijk huis. Ook waren er veel hoogwaardigheidsbekleders, militairen, monniken en burgers bij het afscheid.

Sihamoni had zelf een belangrijke rol. Hij stak de rijkversierde brandstapel aan, terwijl Monineath zichtbaar door emoties werd overmand.

Bupphai Devi overleed vorige week maandag na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd. Ze was de oudste dochter van koning Norodom Sihanouk en zijn eerste vrouw. Sihanouk kreeg veertien kinderen. Monineath was zijn zesde en laatste echtgenote en is ook de moeder van de huidige koning Sihamoni.