De Cambodjaanse premier Samdech Hun Sen heeft voor woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd na het overlijden maandag van prinses Norodom Bopha Devi, een halfzus van koning Norodom Sihamoni. De prinses overleed op 76-jarige leeftijd in een ziekenhuis in buurland Thailand, zo maakte het paleis eerder op de dag bekend.

Hun Sen noemde de dood van de prins “een groot verlies van een menselijke hulpbron voor onze natie. De prinses werd beschouwd als een levend erfgoed.” Dit omdat zij na het schrikbewind van de Khmer Rouge de traditionele Apsaradans en andere Khmerdansen weer tot leven wist te brengen en daarmee wist te redden. Dans en ballet waren onder het communistische bewind, dat verantwoordelijk was voor ruim 1,7 miljoen doden, verboden.

De prinses, de oudste dochter van koning Norodom Sihanouk, kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de wereld van de dans. Tijdens het Khmer Rouge-bewind woonde ze in ballingschap in het buitenland om begin jaren negentig weer terug te keren. Ze werd onder meer minister van cultuur en directeur van het Koninklijk Ballet. Ook was ze lid van de Koningsraad en van de Grondwettelijke Raad, als adviseur van haar halfbroer.