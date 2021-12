Cambodja neemt afscheid van overleden prins Ranariddh

De Cambodjaanse koninklijke familie heeft woensdag afscheid genomen van prins Norodom Ranariddh. De halfbroer van de huidige koning Sihamoni, die tussen 1993 en 1997 premier van Cambodja was, stierf eind vorige maand op 77-jarige leeftijd. Hij werd woensdag gecremeerd in Phnom Penh.

Onder anderen koning Sihamoni en koningin-moeder Monineath woonden de plechtigheid bij. Kort daarvoor werd het lichaam van Ranariddh in een ceremoniële optocht door de stad gereden. Sihamoni stak tijdens de uitvaart het vuur aan voor de crematie.

Ranariddh was de tweede zoon van de in 2012 overleden koning Norodom Sihanouk, die in totaal veertien kinderen had bij vijf verschillende vrouwen. Zijn laatste echtgenote was Monineath.