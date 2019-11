Koning Norodom Sihamoni van Cambodja heeft woensdag de laatste eer bewezen aan zijn halfzus prinses Norodom Buppha Devi. Hij nam samen met koningin-moeder Monineath afscheid in de Botumvatey Pagode in Phnom Penh. Beiden waren in stemmig zwart gekleed.

Bupphai Devi overleed maandag na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd. De komende dagen vinden nog allerlei begrafenisrituelen plaats. De crematie is op 25 november.

De Cambodjaanse regering heeft woensdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Premier Hun Sen heeft aangekondigd ’s middags naar de tempel te zullen gaan.

Monineath was niet de moeder van de overleden prinses. Bupphai Devi werd geboren uit het eerste van in totaal zes huwelijken van koning Norodom Sihanouk, die bij vijf van zijn vrouwen in totaal veertien kinderen kreeg. Koningin-moeder Monineath (83) was zijn zesde en laatste echtgenote en ook de moeder van de huidige koning Sihamoni.