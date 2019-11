Groot feest in de Maleisische deelstaat Johor. De voetbalploeg Johor Darul Ta’azim (JDT) heeft zaterdag de Maleisische beker veroverd. In het nationaal stadion Bukit Jalil in Kuala Lumpur werd Kedah met 3-0 verslagen. Reden voor de deelstaatregering om zondag – in Johor een werkdag – uit te roepen tot vrije dag.

Het feest werd gedeeld door de koninklijke familie van Johor, met kroonprins Ismail als eigenaar van de succesvolle club voorop. JDT veroverde de Maleisische beker voor de tweede keer in drie jaar. In 2017 ging de cup ook al naar Johor, dat de afgelopen zes jaar ook de nationale competitie heeft gedomineerd en zaterdag met de beker de ‘dubbel’ binnenhaalde, na het landskampioenschap.

Kroonprins Ismail, die de laatste maanden optreedt als regent van de aan Singapore grenzende deestaat, is echter niet als enige van de familie nauw bij de ploeg betrokken. Zijn enige zus, prinses Aminah is clubpresident van de ‘Southern Tigers’ en haar Nederlandse man Dennis Verbaas zet zich ook regelmatig in voor activiteiten.

De koninklijke familie had extra voldoening van de prijsuitreiking. De overhandiging van de beker geschiedde namelijk door koningin Azizah van Maleisië – de Raja Permaisuri Agong. Zij is een tante van de Johor-prinsen. Haar broer Ibrahim is namelijk de sultan van Johor.