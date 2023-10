Emir Koeweit opent humanitaire luchtbrug naar Gazastrook

De emir van Koeweit, sjeik Nawaf al-Ahmad al-Sabah, heeft opdracht gegeven tot het openen van een humanitaire luchtbrug voor Palestijnen in de Gazastrook, meldt staatspersbureau KUNA. Vanaf maandag zouden er in ieder geval deze week dagelijks vluchten met noodhulp naar een militair vliegveld in Egypte vertrekken, om vervolgens naar de grensovergang in Rafah vervoerd te worden.

Het land noemt de actie een “aanvulling op wat al gedaan wordt” om de gevolgen van de al jarenlange blokkade voor bewoners van de Gazastrook “draaglijker te maken”. De eerste hulp die maandag wordt overgevlogen bestaat uit 40 ton aan medische benodigdheden en voedsel en ook worden er drie ambulances verstrekt aan ziekenhuizen in de Gazastrook.

Na de door Israël afgekondigde volledige blokkade van de Gazastrook, vlak na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, wordt er sinds zaterdag weer mondjesmaat hulp toegelaten via de grensovergang met Egypte.