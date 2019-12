De Thaise koningin Suthida is zaterdagmiddag beloond met een eredoctoraat van haar alma mater, Assumption University. De echtgenote van koning Vajiralongkorn was naar de Suvarnabhumi campus in Bangkok gekomen voor de viering van de 50e verjaardag van de katholieke privé-universiteit. Suthida behaalde twintig jaar geleden haar bachelors in communicatie aan deze onderwijsinstelling.

De koningin, die na haar studie stewardess werd en daarna een speciale positie kreeg in de lijfwacht van de koning, werd met alle egards ontvangen. Ze kreeg een rondleiding langs enkele markante gebouwen op de campus, zoals de zogenoemde ‘seat of wisdom’ en overhandigde souvenirs van het jubileum aan sponsors van de viering.

De koningin tekende ook het gastenboek, onthulde een herinneringsplaquette en bezocht een jubileumtentoonstelling in de universiteitsbibliotheek, alvorens zelf in de St. Louis kapel te worden gefêteerd met een eredoctoraat in de ‘filosofie van computerwetenschappen’.