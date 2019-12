Het Britse mannen- en modeblad GQ heeft op verzoek van moedermaatschappij Condé Nast de Thaise koning Vajiralongkorn en de Chinese president Xi Jinping verwijderd uit de top tien van slechtst geklede mannen. Op de website van GQ zijn dat er nu maar acht.

Condé Nast gaf aan website BuzzFeed als reden dat het bericht uit zijn context kon worden gehaald en onbedoeld voor aanstoot of belediging zou kunnen zorgen. In de gedrukte versie van GQ, die vanaf vrijdag in de winkels ligt, zijn koning (achtste in de rangschikking) en president (derde) nog wel terug te vinden.

De Thaise vorst is afgebeeld in zijn favoriete ultrastrakke haltertopje, afzakkende spijkerbroek en plaktatoeages, zoals hij zich in het verleden bij uitstapjes in Beieren heeft vertoond. Die beelden zijn in Thailand verboden. “Hoeveel andere goden ken je met een voorliefde voor echt strakke crop tops, hipster jeans en nep-tatoeages? Het antwoord is geen. En dat komt omdat er geen anderen bestaan”, noteerde GQ bij de foto.

Het was donderdag al opgevallen dat de lijst, tegenhanger van de top 50 best geklede mannen, op internet was ingekort. Prins Harry belandde op de 41e plaats bij de best geklede mannen.