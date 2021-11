Halfbroer Cambodjaanse koning overleden

De Cambodjaanse prins Norodom Ranariddh is overleden. De halfbroer van de huidige koning Sihamoni, die tussen 1993 en 1997 premier van Cambodja was, stierf zondag op 77-jarige leeftijd in Frankrijk.

Ranariddh was de tweede zoon van de in 2012 overleden koning Norodom Sihanouk, die in totaal veertien kinderen had bij vijf verschillende vrouwen. Hij ging begin jaren negentig op aandringen van zijn vader de politiek in en won de verkiezingen in 1993. Hij werd vervolgens premier, een functie die hij deelde met zijn politieke tegenstander Hun Sen. Sihanouk keerde op dat moment na bijna veertig jaar terug op de troon.

De politieke carrière van Ranariddh duurde niet lang. Na vier jaar werd de prins afgezet tijdens een coup van Hun Sen, die momenteel nog altijd premier van Cambodja is.

Ranariddh kampte sinds een ernstig auto-ongeluk in 2018, waarbij zijn tweede vrouw om het leven kwam, met gezondheidsproblemen. In 2019 ging hij naar Parijs om zich te laten behandelen voor een gebroken bekken.