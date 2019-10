Koning Norodom Sihamoni van Cambodja heeft maandag de Hongaarse president Janos Ader ontvangen. Op het paleis in Phnom Penh vond een welkomstceremonie plaats.

Ader is in totaal vier dagen in Cambodja. Hij is er op bezoek om de banden en de samenwerking tussen beide landen te versterken. Het is zijn eerste officiële bezoek aan het Aziatische land.

De Hongaarse president spreekt ook met enkele politieke kopstukken en heeft enkele culturele uitstapjes in programma verwerkt. Zo bezoekt hij de beroemde tempels van Angkor Wat.