Horloge van laatste keizer China verkocht voor 4,7 miljoen euro

Het horloge van Aisin-Gioro Puyi (1906-1967), de laatste keizer van China, is op een veiling in Hongkong verkocht voor 4,7 miljoen euro. Een verzamelaar kocht het zeldzame uurwerk van het merk Patek Philippe.

Puyi was 2 jaar oud toen hij keizer werd. Echte macht had hij niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde Puyi als marionet van de Japanse bezetter in China. Na het verlies van de Japanners werd de laatste keizer opgepakt door de Sovjets en belandde vijf jaar lang in een Russisch gevangenenkamp. Puyi nam het horloge mee naar dat kamp en gaf het daar door aan zijn Russische tolk.

Het leven van Puyi vormde de basis voor de met een Oscar bekroonde film The Last Emperor uit 1987.