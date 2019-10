Japan verlangt dinsdag niets minder dan perfectie bij de intronisatie van de nieuwe keizer Naruhito (59). Tijdens een half uur durende plechtigheid in de grote staatszaal in het Keizerlijk Paleis in Tokio verschijnt hij op de immense, 6,5 meter hoge en acht ton wegende Takamikura-troon om in een verklaring aan de Japanse bevolking en de wereld te vertellen dat hij bezit heeft genomen van de Chrystantentroon.

De proclamatie wordt vervolgens beantwoord door premier Shinzo Abe. Die geeft de keizer zijn beste wensen en leidt de 2000 genodigden in het traditionele ‘banzai’ – ‘leve de keizer’. De ruim vierhonderd buitenlandse gasten, onder wie de Belgische en Nederlandse koningsparen, hoeven niet mee te juichen, zo staat te lezen in de instructies van het Organisatiecomité voor de Intronisatie. Ook buigen voor de nieuwe keizer is voor hen niet verplicht.

Het keizerspaar is gekleed in omvangrijke, traditionele kleding die in het geval van keizerin Masako wel 16 kilo zwaar kan zijn. Keizer Naruhito zal opvallen door zijn 60 centimeter hoge hoofddeksel, Ryuei-no-onkanmuro, terwijl bij Masako de haarstijl ‘Osuberakashi’ de aandacht trekt.

Staatsbanketten

Op het programma stond vervolgens een rijtoer van het Keizerlijk Paleis naar de keizerlijke residentie zo’n 4,3 kilometer verderop. Afgelopen vrijdag echter heeft het kabinet besloten de rit uit te stellen tot 10 november vanwege de tientallen dodelijke slachtoffers en de nasleep van de verwoestende tyfoon ‘nummer 19’, ook Hagibis genoemd. Om dezelfde reden gelastte keizerin-emerita Michiko zondag het feest voor haar 85e verjaardag af.

Dat betekent dat de gasten vrij hebben tot aan het eerste van vier staatsbanketten die ter gelegenheid van de inhuldiging worden gehouden. Woensdag worden de festiviteiten dan vervolgd met een tuinfeest voor het omvangrijke contingent koninklijke gasten en een galadiner aangeboden door premier Shinzo Abe in hotel New Otani.