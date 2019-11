Het gepensioneerde Japanse keizerspaar heeft maandag in Tokio een bezoek gebracht aan het Nationaal Museum. Daar is ter gelegenheid van de troonswisseling, waarbij keizer Akihito eerder dit jaar afstand deed van de Chrysantentroon ten gunste van zijn zoon Naruhito, een expositie ingericht met eeuwenoude keizerlijke kunstschatten.

Bij de tentoonstelling ‘Essentiële schatten van het oude Japan doorgegeven door de keizerlijke familie’ gaat het om voorwerpen die onder meer afkomstig uit de ‘Shosoin’, het al in de achtste eeuw in Nara gestichte keizerlijk magazijn of repositorium. De voorwerpen zijn door de toenmalige keizer en keizerin verzameld en op ingenieuze en duurzame wijze opgeslagen, zodat ze na 1200 jaar nog altijd bewaard zijn gebleven.

In het museum zijn pronkstukken uit die tijd te zien, die ook tonen dat er sprake was van een uitwisseling tussen Oost en West. ‘Deze tentoonstelling is bedoeld om de wereld het allerbeste te laten zien van de Japanse cultuur, via deze zeldzame verzameling van belangrijke stukken’, aldus het Nationaal Museum.

Keizer-emeritus Akihito en keizerin-Michiko kregen een uitgebreide rondleiding. Ze hebben de laatste weken verschillende tentoonstellingen bezocht die een relatie hadden met de troonswisseling.