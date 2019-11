De Japanse keizerlijke familie heeft maandag een banket bijgewoond ter ere van de vorige week gehouden Daijosai-ceremonie. Het was het tweede banket dat keizer Naruhito in de Homei-den Staatszaal van het keizerlijk paleis in Tokio aanbood.

Het aantal gasten, zo’n 280, was iets minder dan bij de eerdere Daikyo-no-gi afgelopen zaterdag. Toen ging het om hoge regeringsfunctionarissen onder wie premier Shinzo Abe, nu waren vooral gouverneurs en vertegenwoordigers van tal van organisaties te gast.

Net als zaterdag dronk het keizerspaar rijstwijn, gemaakt van rijst die speciaal voor de gelegenheid was uitgekozen van rijstvelden in twee verschillende prefecturen, Tochigi en Kyoto. Ook op tafel stond rijst die daar was geoogst.

Een nieuwe keizer voert aan het begin van zijn regeertijd éénmaal de Daijosai-ceremonie uit, waarbij hij in een speciaal daarvoor gebouwd complex zijn voorvaderen en de goden dank zegt voor de nieuwe oogst, en onder meer bidt voor vrede en voorspoed. Keizer Naruhito heeft dat in de nacht van donderdag op vrijdag gedaan, samen met keizerin Masako die daarvoor een eigen ruimte had.