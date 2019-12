Keizerin Masako was blij verrast door de warme ontvangst die zij en haar man keizer Naruhito kregen als nieuw keizerspaar van Japan. Dat zei Masako volgens persbureau Kyodo maandag ter gelegenheid van haar 56e verjaardag. De keizerin sprak ook de hoop uit haar man nog meer te kunnen ondersteunen in zijn taken.

De vele Japanners die tijdens de verschillende ceremonies op de been waren om de nieuwe keizer en keizerin te begroeten gaven Masako “veel steun als ik verder ga”. De keizerin gaat al jaren gebukt onder de vele strenge regels van het Japanse hof en kampte met depressies. Voordat Naruhito in mei de troon van zijn vader Akihito overnam, verscheen Masako nauwelijks in het openbaar.

Na de vele ceremonies die gepaard gingen met de intronisatie van Naruhito voelde Masako opluchting en dankbaarheid vanwege het “onverwachte warme onthaal” van de Japanners. De keizerin wil zich nu vaker laten zien. “Ik zal me samen met de keizer inspannen om mezelf toe te wijden aan het geluk van het volk.” Haar artsen waarschuwden Masako echter niet te veel hooi op haar vork te nemen omdat ze gevoelig blijft voor stress en vermoeidheidsklachten, zeker na een grote ceremonie of reeks publieke optredens.

Masako bedankte het publiek niet alleen voor de vele steun, ook liet ze weten mee te leven met de slachtoffers van het natuurgeweld dat Japan dit jaar trof. “Ik hoop dat de wederopbouw soepel verloopt en dat de getroffenen zo snel mogelijk weer goed kunnen leven.”