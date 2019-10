Het officiële programma rond de intronisatie van de Japanse keizer Naruhito maakt geen melding van zijn ouders Akihito en Michiko. Waarnemers in Tokio menen dat het keizerspaar-emeritus deze week niet in het openbaar zal treden, om de aandacht niet af te leiden van Naruhito en keizerin Masako.

Helemaal zeker is dat overigens niet. Keizer-emeritus Akihito, die op 30 april troonsafstand deed, is zeer geliefd bij zijn voormalige collega’s en daarvan zijn er meer dan een dozijn naar Japan gekomen voor de ‘Sokuirei-Seiden-no-gi’ ceremonie in het Keizerlijk Paleis.

Het feestprogramma is echter niet zo volgestouwd dat een privéontmoeting met Akihito en de afgelopen zondag 85 jaar geworden Michiko niet mogelijk zou zijn. Mogelijk zelfs dat het gepensioneerde paar woensdagmiddag verschijnt bij het tuinfeest dat de nieuwe keizer geeft voor alle koninklijke gasten. Dan kan iedereen hun nog even de hand schudden.