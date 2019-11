Aan de reeks plechtigheden rond de troonsbestijging van de Japanse keizer Naruhito komt maar geen einde. Maandag is het keizerspaar opnieuw in touw voor het tweede banket dat wordt gehouden ter gelegenheid van de zogenoemde Daijosai-ceremonie.

Dat is de Shinto-ceremonie waarin de nieuwe keizer zijn voorvaderen en de goden dank zegt voor de nieuwe oogst, en onder meer bidt voor vrede en voorspoed. Keizer Naruhito heeft dat in de nacht van donderdag op vrijdag gedaan in een speciaal voor die plechtigheid gebouwd tempelcomplex, de Dajiokyu.

Het complex dat met regeringsgeld is neergezet in de oostelijke tuin van het keizerlijk paleis, wordt binnenkort korte tijd geopend voor het publiek om daarna weer afgebroken te worden. Kroonprins Fumihito had zich vorig jaar vergeefs gekeerd tegen het gebruik van publiek geld voor de constructie. Hij vond dat dat in strijd was met de scheiding van staat en godsdienst, maar premier Shinzo Abe was het daar niet mee eens.

Rijstwijn

Aansluitend op de Daijosai werd zaterdagmiddag al een eerste banket gehouden in de Homei-den Staatszaal, waar onder meer tal van autoriteiten naast de uitgebreide keizerlijke familie aanwezig waren. Keizer Naruhito gaf er zijn inmiddels bekende boodschap dat hij voor het geluk en de vrede van de Japanners wil bidden en voor verdere vooruitgang van het land.

Het keizerspaar dronk rijstwijn, gemaakt van rijst die speciaal voor de gelegenheid was uitgekozen van rijstvelden in twee verschillende prefecturen, Tochigi en Kyoto. Ook op tafel stond rijst die daar was geoogst en de twee boeren die voor de rijstoogst verantwoordelijk waren, mochten ook aan tafel aanschuiven.