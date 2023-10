Koning Abdullah spreekt met delegatie Brits Lagerhuis over Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft, na een eerdere ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron donderdag, ook met leden van het Britse Lagerhuis gesproken over de situatie van de burgerbevolking in de Gazastrook. Hiervoor ontving de koning onder meer Alicia Kearns, die ook voorzitter is van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk.

Bij het gesprek was ook kroonprins Hoessein aanwezig, meldt het hof op X. Abdullah zei dat de situatie in de Gazastrook “snel verslechtert” en hij herhaalde zijn oproep voor “het onmiddellijk beëindigen van de oorlog”. Verder vroeg hij Kearns en parlementsleden die bij de ontmoeting aanwezig waren, om ervoor te zorgen dat “noodhulp zonder onderbreking geleverd blijft worden”.

Sinds de geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël, na de verrassingsaanval op 7 oktober, kwamen meer dan 6500 Palestijnen om. Aan Israëlische zijde staat het dodental op ruim 1400.