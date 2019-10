Koning Norodom Sihamoni van Cambodja heeft dinsdag mede namens koningin-moeder Monineath en de Cambodjaanse regering ‘warme en hartelijke gelukwensen’ gestuurd naar de Chinese president Xi Jinping en ‘het helfdhaftige Chinese volk’. Dit ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek.

In een lange boodschap die ook via sociale media is verspreid, prijst de al enige tijd in Peking verblijvende koning de prestaties die de Volksrepubliek de afgelopen zeventig jaar heeft bereikt. Hij zegt het Een-Chinabeleid te steunen en stelt dat Cambodja altijd schouder aan schouder zal staan met China.

Hij dankt Xi Jinping voor alle attenties die hij eerder dit jaar mocht ontvangen ter gelegenheid van zijn verjaardag en voor de jaarlijkse warme ontvangst tijdens de bezoeken aan Peking, waar koning en koningin-moeder twee keer per jaar enkele weken verblijven.