Koning Marokko condoleert ouders van kleuter Rayan

De koning van Marokko, Mohammed VI, heeft de ouders van de Marokkaanse kleuter Rayan gecondoleerd. Het 5-jarige jongetje viel dinsdagmiddag in een put en kwam vast te zitten op ongeveer 32 meter diepte. Hij kon zaterdagavond na een grote reddingsoperatie naar boven worden gehaald maar bleek overleden.

“Na het tragische ongeval dat het leven kostte aan het kind Rayan Oram, heeft Zijne Majesteit, Koning Mohammed VI, de ouders gebeld van de jongen, die stierf nadat hij in de put was gevallen”, aldus een verklaring van het Koninklijk Huis.

Reddingswerkers waren dagen bezig om de jongen te bevrijden. Omdat de schacht te smal was om iemand in de put te laten afdalen, werd er een diep gat naast de put gegraven. Vervolgens is voorzichtig een horizontale tunnel naar het jongetje gegraven.