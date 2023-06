Koning Salman vergoedt pelgrimage van nog eens 1300 moslims

De Saudische koning Salman (87) heeft opdracht gegeven om nog eens 1300 gelovigen uit ruim negentig landen kosteloos de hadj te laten maken, de pelgrimstocht naar Mekka. Onlangs maakte staatspersbureau SPA al bekend dat ook duizend Palestijnen op dezelfde manier tegemoet zijn gekomen.

Die groep bestond uit nabestaanden van oorlogsslachtoffers, gewonden en ex-gedetineerden. De acties zijn onderdeel van een breed initiatief dat deel uitmaakt van het Hajj Guests Program, aangestuurd vanuit het ministerie van Religieuze Zaken. Dat heeft onder meer als doel om moslims, die de voorbije jaren niet konden deelnemen aan de hadj, alsnog de kans te geven.

Door de coronapandemie gingen de afgelopen jaren flink minder mensen op bedevaart. In 2020 waren dat er slechts 10.000, in 2021 60.000 en vorig jaar deden bijna 900.000 bedevaartgangers mee.

Geen beperkingen

Dit jaar gelden er voor het eerst geen restricties voor de bezoekersaantallen. Tijdens de hadj-periode, die dit jaar van 26 juni tot 1 juli loopt, worden er ruim 2,5 miljoen mensen verwacht.

De hadj is een van de vijf zuilen van het islamitische geloof en is verplicht voor iedere gelovige die gezond genoeg is, en zich de tocht ook financieel kan veroorloven. Een van de rituelen is het zeven keer om de Kaäba lopen, het zwarte kubusvormige gebouw op het centrale plein van de Grote Moskee dat tevens geldt als gebedsrichting.