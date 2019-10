De nieuwe koning van Maleisië, sultan Abdullah, heeft donderdag de geloofsbrieven in ontvangst genomen van de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi. Die is eerder dit jaar door koning Willem-Alexander benoemd in Kuala Lumpur.

“In een hele waardige ceremonie had ik vandaag de eer om in het magnifieke Istana Negara mijn geloofsbrieven te overhandigen aan de Yang di-Pertuan Agong”, berichtte Jacobi op Twitter. Hij was niet de enige die werd ontvangen. Nog negen andere nieuwe ambassadeurs werden verwelkomd in het Nationaal Paleis waar de Yang di-Pertuan Agong, zoals de koning in het Maleisisch heet, onder de troon op hen wachtte.

De ambassadeurs werden één voor één ontvangen en daarna werd het gezelschap, met naast Jacobi diplomaten uit onder meer Burundi, Slowakije en Koeweit, getrakteerd op “een waarlijk koninklijke lunch in aanwezigheid van Hunne Majesteiten.”

Jacobi (64) was eerder als ambassadeur gestationeerd in Paramaribo, Peking en de afgelopen vier jaar in Tokio.