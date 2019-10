Tweeduizend matrozen van de Thaise marine roeiden zich maandag voor niets in het zweet op de Chao Phraya-rivier in Bangkok. Ze oefenden met het roeien van de koninklijke sloepen voor de grote vaartocht die is gepland ter afsluiting van de kroningsplechtigheden voor koning Vajiralongkorn.

Het was oorspronkelijk de bedoeling die tocht te houden op 24 oktober, maar vanwege het weer en de conditie van de rivier heeft de regering besloten het festijn, waaraan 52 boten deelnemen, uit te stellen tot 12 december.

Vajiralongkorn, die zelf zal meevaren, is begin mei gekroond. De vaartocht is de watervariant van de plechtige optocht die hij ter gelegenheid daarvan door een stukje van Bangkok maakte.