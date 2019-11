Het nieuwe Japanse keizerspaar verschijnt op 9 november kort bij een evenement dat ter ere van de troonsbestijging van de keizer wordt georganiseerd op een groot plein naast het keizerlijke paleiscomplex in Tokio. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap vrijdag laten weten.

Een dag later maken keizer Naruhito en keizerin Masako samen met het kroonprinselijk paar ook een korte rijtoer voor de hoofdstad. Die rit had oorspronkelijk op 22 oktober moeten plaatsvinden maar werd uitgesteld uit piëteit met de slachtoffers van de tyfoon Hagibis die kort daarvoor Japan trof.

Op het plein bij het paleis worden in feite twee evenementen georganiseerd. Het eerste is voor iedereen toegankelijk en biedt muziek en ander entertainment en het tweede is voor naar schatting dertigduizend genodigden, onder wie premier Shinzo Abe. De Japanse popgroep Arashi zal dan ook een Japanse variant van het ‘Koningslied’ ten gehore brengen, speciaal gecomponeerd voor de troonswisseling.

Het keizerspaar maakt zijn opwachting op de Nijubashi brug op het paleisterrein, waarvandaan ze zicht hebben op de mensenmenigte. Als teken van groet zullen ze met lampionnen zwaaien, hetgeen dan door het publiek op gelijke wijze wordt beantwoord. Ook zal keizer Naruhito een korte toespraak houden.