De Japanse keizer Naruhito beleeft elke dag plezier aan de vele warme berichten die hij ontvangt na zijn inhuldiging. Dat zei hij zaterdag tijdens een groot inhuldigingsfeest dat bij het keizerlijk paleis in Tokio plaatsvond.

Naruhito, die zijn vader Akihito in mei opvolgde en vorige maand officieel zijn troon aanvaardde, zei ook mee te leven met de slachtoffers van het natuurgeweld dat Japan recent trof. Het land werd in oktober getroffen door tyfoon Hagibis, die 82 levens eiste, en kreeg vervolgens te maken met zware regenval. “Ik hoop van harte dat het herstellen van de schade soepel zal verlopen zodat de getroffenen hun levens zo snel mogelijk weer op kunnen pakken”, zo sprak de keizer de aanwezigen toe.

Naruhito zei tot slot te bidden voor “het geluk van de Japanners, de verdere ontwikkeling van het land en wereldvrede”.

Lampionnen

Voor het inhuldigingsfeest waren zaterdag tienduizenden Japanners op de been. Het feest begon met een parade van fanfarekorpsen en entertainmentartiesten. Ook praalwagens en draagbare heiligdommen kwamen voorbij. Later was er op het plein bij het paleis een evenement voor 30.000 genodigden, die allemaal zwaaiden met kleine Japanse vlaggetjes. Ook tijdens dit evenement was er veel muziek, zo werd een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd lied gezongen door de popgroep Arashi.

Keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako keken vanaf de Nijubashibrug naar de festiviteiten. Als teken van groet zwaaide het paar met lampionnen.

Japan is na zaterdag nog steeds niet uitgefeest. Zondag maakt het keizerlijk paar een rijtoer door Tokio. Die stond eigenlijk gepland op 22 oktober, maar werd uitgesteld uit piëteit met de slachtoffers van de tyfoon Hagibis. De rijtoer is de laatste van de vijf belangrijkste ceremonies in verband met de inhuldiging.