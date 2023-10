Oproep kroonprins Koeweit voor onmiddellijk staakt-het-vuren Gaza

Als het aan de kroonprins van Koeweit ligt dan moet er per direct een staakt-het-vuren komen voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Die oproep deed de 83-jarige troonopvolger dinsdag bij het toespreken van het parlement, meldt staatspersbureau KUNA. Ook veroordeelde sjeik Meshal al-Ahmad al-Sabah het aanhoudende geweld van het Israëlische leger op de burgerbevolking in de Gazastrook en op Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Ook zei hij dat het standpunt van zijn land, ten aanzien van de Palestijnse zaak “onveranderd blijft”. Koeweit steunt volgens de leider van de oliestaat “alle inspanningen die gericht zijn op het bereiken van een rechtvaardige en allesomvattende oplossing voor de Palestijnse kwestie”.

Het dodental aan Palestijnse zijde, sinds de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, staat volgens de laatste cijfers inmiddels op 8525. Hieronder zijn 3542 kinderen en 2187 vrouwen. Aan Israëlische zijde kwamen sindsdien zeker 1400 mensen om.