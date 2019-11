De Thaise koning Vajiralongkorn heeft donderdagavond hoog bezoek gekregen. Op het paleis in Bangkok kwam paus Franciscus langs.

De paus had zijn nicht zuster Ana Rosa Sivori meegenomen, terwijl Vajiralongkorn koningin Suthida aan zijn zijde had. De pers was niet welkom, maar het paleis deelde enkele foto’s van het bezoek. Daarop is te zien dat er cadeaus worden uitgewisseld.

Franciscus is de eerste paus in 35 jaar die Thailand bezoekt. De laatste was Johannes Paulus II in 1984.