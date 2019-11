De nieuwe Japanse keizer heeft maandag bezoek gehad van paus Franciscus. Naruhito ontving hem in het keizerlijk paleis in Tokio. Daar hadden de twee een gesprek van twintig tot dertig minuten, schrijven media in Japan en Vaticaanstad.

Volgens het Japanse persbureau Kyodo bedankte keizer Naruhito Franciscus onder meer voor zijn bezoek aan de door atoombommen getroffen steden Nagasaki en Hiroshima. Ook was hij dankbaar dat de paus nabestaanden en slachtoffers van de zware aardbeving en tsunami die Japan in maart 2011 trof bezocht.

Het Vaticaanse nieuws stipt aan dat Naruhito paus Franciscus vergezelde toen hij terugliep naar zijn auto. Normaal gesproken laat de keizer zijn gasten alleen vertrekken en blijft hij binnen.

Het is voor het eerst dat een Japanse keizer en een paus elkaar ontmoeten sinds september 1993. Toen bracht Naruhito’s vader en voorganger Akihito een bezoek aan paus Johannes Paulus II. Naruhito had in 1984 een ontmoeting met Johannes Paulus II toen hij hij tijdens zijn studie in Groot-Brittannië Vaticaanstad bezocht.

Franciscus is vier dagen in Japan. Het is voor het eerst in 38 jaar dat een paus in het Aziatische land is. Vorige week maakte Franciscus al kennis met Vajiralongkorn, de nieuwe koning van Thailand.