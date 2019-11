Koning Vajiralongkorn heeft donderdag een ontmoeting met paus Franciscus, die woensdag voor een vierdaags apostolisch bezoek in Thailand wordt verwacht. De koning, die in 2016 zijn overleden vader koning Bhumibol opvolgde, heeft als kroonprins ook paus Johannes Paulus II ontmoet, die Thailand in 1984 bezocht.

De katholieke gemeenschap in Thailand is maar klein: 388.000 op een bevolking van bijna zeventig miljoen. Maar op het bezoek van de kerkvorst zijn ook gelovigen uit de omringende landen afgekomen.

Paus Franciscus reist vanuit Thailand door naar Japan, waar hij onder meer de door atoombommen getroffen steden Nagasaki en Hiroshima bezoekt alvorens door te reizen naar Tokio. Daar wordt hij volgende week maandag ontvangen door de in mei op de troon gekomen nieuwe keizer Naruhito, met wie hij in 2016 al eens kennismaakte in het Vaticaan.