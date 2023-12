Prins Constantijn van Liechtenstein, de jongste zoon van vorst Hans Adam en prinses Marie, is op 51-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het hof woensdag bekendgemaakt.

Een doodsoorzaak wordt niet gemeld. Constantijn laat zijn vrouw en drie kinderen achter.

Het is de tweede keer in een paar jaar tijd dat de familie te maken heeft met een verlies. In 2021 overleed prinses Marie op 81-jarige leeftijd.