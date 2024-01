Recordstraf van 50 jaar voor majesteitsschennis in Thailand

Een 30-jarige Thai is veroordeeld tot vijftig jaar celstraf voor het beledigen van het Thaise koningshuis op sociale media. Het is de zwaarste straf voor majesteitsschennis die ooit in het Aziatische land is opgelegd, zegt een Thais collectief van mensenrechtenadvocaten.

Mongkol Thirakot kreeg in januari vorig jaar 28 jaar celstraf opgelegd, en is nu in hoger beroep schuldig bevonden aan nog eens elf extra aanklachten. Daardoor stijgt zijn celstraf naar recordhoogte, aldus de organisatie Thaise advocaten voor mensenrechten (TLHR). Het vorige record was 43 jaar.

Thirakot heeft een online kledingwinkel en komt uit de noordelijke provincie Chiang Rai. Hij werd in april 2021 opgepakt tijdens een demonstratie voor de vrijlating van politieke gevangen. Zijn advocaat zegt dat Thirakot ontkent iets verkeerds te hebben gedaan en van plan is in cassatie te gaan.

De Thaise wet rond majesteitsschennis is een van de strengste ter wereld. Volgens TLHR zijn sinds 2020 zeker 262 mensen veroordeeld voor majesteitsschennis. In dat jaar en in 2022 werden massaprotesten gehouden tegen de omstreden wetgeving, die volgens mensenrechtenorganisaties wordt gebruikt om critici het zwijgen op te leggen.