Rihana Petra heeft zaterdag op sociale media foto’s geplaatst van haar zoontje Ismail Leon. Voor het eerst is op de foto’s zijn gezicht niet afgedekt. ‘Hallo, mijn naam is Ismail Leon. Ik ben vijf maanden oud en mijn moeder houdt heel veel van mij’ luidt de tekst die de Russische bij de fotoserie zette. Meteen al kwamen er duizenden likes en reacties binnen.

Rihana Petra, de naam die het Russische model Oksana Voevodina, aannam na haar geheimgehouden huwelijk met de toenmalige koning van Maleisië en sultan van de deelstaat Kelantan, Muhammad V, wil met de opnamen laten zien dat het haar en Leon goed gaat. En dat ze niet liegt over haar relatie met de in januari plotsklaps als koning afgetreden Muhammad.

De sultan, die zijn huwelijk nooit officieel heeft toegegeven, liet eerder dit jaar weten dat hij was gescheiden van Rihana en dat het kind niet van hem was. In zoverre foto’s van een vijf maanden oude baby op Instagram het tegendeel kunnen bewijzen, dan is Rihana daar met haar publicatie zaterdag goed in geslaagd. Ismail Leon lijkt in elk geval sprekend op zijn vermeende vader.

DNA-test

Rihana heeft suggesties om een DNA-test te laten doen vooralsnog afgewimpeld. ‘Ik weet wie de vader is. De vader weet dat hij de vader is’, luidde haar verweer. ‘Bovendien is hij te bang om mij onder ogen te komen’, voegde ze er zaterdag als reactie op opmerkingen aan toe.

Maleisische volgers van Rihana schrijven dat ze een duidelijke gelijkenis zien en hopen op rechtvaardigheid voor Ismail Leon. Tegelijkertijd waarschuwen ze Rihana niet naar Kelantan te komen omdat ze daar gevaar zou lopen. De sultan heeft het staatsapparaat ingezet om alle berichten over zijn kortstondige huwelijk te ontkennen. Rihana neemt het advies ter harte. ‘Ik ben al bedreigd’, schreef ze.